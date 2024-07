Wegen Ex Sophie? Joe Jonas plant "persönlichstes" Album!

Spielt er damit etwa auf seine Ex Sophie Turner (28) an? Joe Jonas (34) arbeitet an einem persönlichen Album – und fragte seine Brüder Nick (31) und Kevin (36) dabei um ihren Rat. "Ich habe meine Brüder um ihren Segen gebeten. Ich habe gesagt: 'Hey, ich werde an etwas arbeiten – ich will es nicht Solo nennen – aber ich werde etwas Eigenes machen", erzählt der Sänger im Podcast "Therapuss With Jake Shane" und fügt hinzu: "Und ich habe nicht das Gefühl, dass es [meine ehemalige Band] DNCE ist. Ich muss einfach ein paar Sachen für mich selbst ausdrücken."

Die Reaktion seiner Brüder ließ nicht lange auf sich warten, wie Joe außerdem verrät: "Und sie sagten: 'Mach es.' Nick hat einen Film gebucht. Kevin wollte eine weitere Staffel von 'Claim to Fame' machen – ich hatte also ein Zeitfenster." Ende des Monats soll es bereits die erste Kostprobe geben – dann erscheint sein neuer Song "Work It Out". Sein Soloalbum wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Laut Joe hat er zwei Wochen gebraucht, um das neue Werk zu schaffen, das er als "die persönlichste Musik" bezeichnet, die er je veröffentlicht hat. Ob er damit etwa auf die gescheiterte Ehe mit der Mutter seiner Kinder anspielt?

Joe tritt seit 2005 gemeinsam mit seinen Geschwistern Nick und Kevin als Band Jonas Brothers auf. Das Trio legte 2010 eine Pause ein, kam aber zwei Jahre später wieder zusammen, um ein neues Album aufzunehmen. 2013 gaben sie allerdings die Auflösung ihrer Band bekannt. Als Teil seines Versuchs, neue Wege zu gehen, machte Joe weiterhin Musik als Teil von DNCE, zu der auch Jack Lawless, JinJoo Lee und Cole Whittle gehörten. Die Jonas Brothers kamen dann 2019 mit dem Album "Happiness Begins" wieder zusammen, und vier Jahre später erschien ihr sechstes Studioalbum.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas, Mitglieder der Band "Jonas Brothers"

