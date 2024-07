Wegen Harry? König Charles kauft Luxuswohnung in New York!

König Charles III. (75) hat sich in New York ein Luxus-Apartment für satte 6,6 Millionen Dollar (etwa 6,09 Millionen Euro) zugelegt. Laut dem Magazin The Real Deal befindet sich die neue Residenz des britischen Monarchen in der prestigeträchtigen 111 W. 57th Street, auch bekannt als die Billionaires' Row – die Reihe der Milliardäre. In den entsprechenden Finanzunterlagen der Stadt wird der Käufer offiziell als "Seine Majestät der König von Kanada, vertreten durch den Minister für auswärtige Angelegenheiten" aufgeführt. Aber warum hat Charles die Wohnung gekauft? Ein möglicher Grund wäre, dass er nach den langen Streitigkeiten seinem Sohn Prinz Harry (39) wieder näher sein möchte, der mit Herzogin Meghan (42) und ihren zwei Kindern in Montecito, Kalifornien lebt.

Die prunkvolle Wohnung bietet alles, was das royale Herz begehrt: ein elegantes Foyer mit Steinböden, eine Gästetoilette, eine luxuriös ausgestattete Küche von Gaggenau, einen begehbaren Kleiderschrank im Hauptschlafzimmer sowie ein Badezimmer mit italienischem Venato-Marmor. Außerdem gibt es in dem Wolkenkratzer ein Swimmingpool, eine Sauna, Spa-Behandlungsräume, ein Fitnesscenter, eine Lounge, einen privaten Speisesaal und eine Cateringküche. Haustiere sind ebenfalls erlaubt, und das Gebäude verfügt über einen 24-Stunden-Türsteher.

Dass König Charles gerade jetzt in diese beeindruckende Immobilie investiert, lässt Raum für Spekulationen. Ob er das Apartment selbst nutzen oder als Wertanlage behalten möchte, bleibt offen. Die Lage bietet nicht nur Luxus und Anonymität, sondern auch Zugang zu einigen der weltweit besten medizinischen Einrichtungen, was für den Monarchen von Vorteil sein könnte. Der Buckingham-Palast hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu dem Kauf abgegeben, aber die Besitzurkunde wurde von einem Handelskommissar am kanadischen Konsulat in New York entgegengenommen.

Laut einem Insider habe König Charles eh geplant, in die USA zu reisen, um seinen Sohn Harry und seine Enkelkinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) zu sehen. Der Tippgeber berichtete gegenüber Mirror, dass der Monarch frustriert darüber sei, mit den beiden Kindern meist nur über Videoanrufe zu sprechen, weshalb er Gespräche über einen zukünftigen offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten geführt habe. Der Kauf einer Immobilie in Manhattan könnte dem König die Möglichkeit bieten, häufiger und bequemer in Amerika zu sein.

Es bleibt fraglich, ob Charles durch diesen Zug den Weg für eine Wiederannäherung an seinen in Kalifornien lebenden Sohn ebnen kann. Die Beziehung zwischen Harry und der restlichen Royal Family ist seit der Veröffentlichung seiner Memoiren und weiteren Auseinandersetzungen der Familie angespannt. Vielleicht ist die neue Wohnung des Monarchen der erste Schritt zur Versöhnung und ein Zeichen der Bereitschaft, vergangene Konflikte hinter sich zu lassen und wieder mehr Zeit mit Harry und dessen Familie zu verbringen. Ob diese Hoffnung allerdings in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Worin vermutet ihr den Hauptgrund für Charles' Kauf des Apartments? Investition. Er will Harry näher sein. Anonymität und Urlaub. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de