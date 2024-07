Behält Stefanie Giesinger ihre hellblonden Augenbrauen?

An diesem Look scheint Stefanie Giesinger (27) wohl Gefallen gefunden zu haben: Zuerst überraschte sie ihre Fans mit einer blonden Igelfrisur inklusive platinblond gefärbter Augenbrauen. Nun teilte das Model erneut ein Bild in seiner Instagram-Story: Eine Nahaufnahme, auf der ihre auffallenden Augenbrauen deutlich zu erkennen sind. Dabei fällt aber noch ein weiteres Detail auf: Anstatt des Kurhaarschnitts trägt sie wieder ihre langen brünetten Haare!

Bereits unter dem Beitrag, in dem sie ihren Pumuckl-Look präsentierte, vermuteten einige Follower, die 27-Jährige könnte eine Perücke tragen – damit haben sie anscheinend recht behalten. Doch was steckt hinter den gefärbten Augenbrauen und dem Frisurenwechsel? Dazu äußerte sich Steffi bisher noch nicht – in einer Insta-Story vor wenigen Tagen gab sie allerdings bereits den Hinweis darauf, dass ein Fotoshooting dahinter stecken könnte. Dort zeigte sich die Influencerin unter anderem mit einer kurzen grauen Wasserwelle und einer langen blauen Mähne. Auch wenn das wohl alles austauschbare Fake-Frisuren waren – die weißblonden Augenbrauen werden Stefanie wohl noch eine Weile daran erinnern.

Vielleicht will die Schauspielerin mit ihren verrückten Looks auch nur von einem anderen Thema ablenken, mit dem sie aktuell für Schlagzeilen sorgt: In den vergangenen Wochen heizte sie die Gerüchteküche um ihren Beziehungsstatus ordentlich an! Spätestens mit einem Post in ihrer Story, auf dem ihr Smartphone-Hintergrundbild zu sehen ist – ein Pärchen, das sich einen leidenschaftlichen Kuss gibt. Seitdem sind sich wohl viele Fans sicher, dass Stefanie wieder in festen Händen ist.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Juli 2024

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

