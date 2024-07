Ein fünftes Kind? Blake Lively scherzt nach Ryans Auftritt

Da staunen die Zuschauer auf der Londoner Premiere von "Deadpool & Wolverine" nicht schlecht: Ryan Reynolds (47) taucht mit einem tierischen Freund auf. Und seine kleine Begleitung ist nicht unbekannt – der Hund spielt in dem Film die Rolle "Dogpool". Diese Kombi gefällt Ryans Frau Blake Lively (36) wohl besonders gut. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Bild von ihrem Liebsten mit seinem pelzigen Freund und schwärmt: "SOS! Er versucht, mich wieder schwanger zu machen." Witzelnd führt sie fort: "Leg den Hund, den du trotz gesellschaftlicher Erwartungen liebenswert findest, weg und zieh den verdammten blaugrünen Anzug aus!"

Der kleine tierische Star unterstützt Ryan in seinem neuesten Film, den er aktuell auf der ganzen Welt bewirbt. In einem Video in dem sozialen Netzwerk sieht man, wie der 47-Jährige den Hund vorstellt: "Leute, das ist Peggy. Auch bekannt als Mary Poppins, auch bekannt als Dogpool. Seht sie euch gut an. Ihre Brustwarzen sind so groß wie Kinderfinger, sie hat den Preis 'Hässlichster Hund Großbritanniens' gewonnen, aber das sagen wir ihr nicht." Ryan erlaubt sich abschließend noch einen Spaß und behauptet, Peggy habe "mehr Training als Hugh Jackman" gehabt.

Blake und ihr Mann haben offensichtlich den gleichen Humor. Erst vor wenigen Tagen teilte die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin ein Video von Ryan, in dem er während eines Presseauftritts mit einer Wasserpistole spielt, in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: "Wenn er dir sagt, dass er arbeiten geht und du ihn dann bei MTV Spring Break siehst."

