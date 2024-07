Gericht verbietet Firerose Billy Rays Kreditkarten zu nutzen

Billy Ray Cyrus (62) hat vor rund zwei Monaten die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Firerose eingereicht – nach nicht einmal einem Jahr Ehe. Bisher lief die Trennung der einstigen Eheleute nicht gerade glimpflich ab. Der Rosenkrieg zwischen den Ex-Partnern geht jetzt in die nächste Runde! Gemäß rechtlicher Dokumente, die TMZ vorliegen, soll Firerose ab sofort keinen Zugriff mehr auf die Kreditkarten ihres Noch-Ehemannes haben dürfen!

Wie aus den Unterlagen hervorgeht, habe Billy Ray behauptet, dass Firerose zwischen dem 23. Mai und dem 7. Juni eine Reihe an unberechtigten Abbuchungen von seiner Geschäftskreditkarte getätigt habe. Insgesamt soll es sich dabei um einen Gesamtbetrag von 96.968,05 Dollar handeln! Der "Achy Breaky Heart"-Interpret wirft seiner Ex vor, das Geld ohne sein Wissen von dem Konto abgebucht zu haben. Darüber hinaus habe er angegeben, ihr in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt den Zugang zu seinen Konten gewährt zu haben.

Fireroses Schilderungen vor Gericht waren ziemlich gegensätzlich. Ihrer Aussage nach habe sie die Kreditkarte ihres Noch-Mannes benutzen dürfen, seit sie 2022 bei ihm eingezogen war. Laut der Blondine habe es diesbezüglich auch nie ein Ausgabenlimit gegeben. Die Sängerin habe beteuert, dass sie mittlerweile einen kostspieligen Lebensstil habe, den sie weiter finanzieren müsse. Sie finde, es sollte ihr erlaubt sein, das Geld von Billy Ray weiterhin auszugeben, solange sie noch offiziell verheiratet sind.

Billy Ray Cyrus, Schauspieler

Firerose, Sängerin

