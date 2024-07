Harry Styles kehrt nach rund einem Jahr auf die Bühne zurück

Harry Styles (30) legte nach seiner großen Tour, bei der er zwischen 2021 und 2023 169 Shows über 22 Monate verteilt absolviert hatte, eine kleine Pause ein. Nachdem er im vergangenen März erstmals wieder in einem Tonstudio gesichtet worden war, kehrt der Sänger nun auf die Bühne zurück – als Überraschungsgast bei Stevie Nicks (76)' Konzert im Londoner Hyde Park. Wie Mirror berichtet, sangen die beiden den Song "Stop Draggin' My Heart Around", bevor Harry noch weiter auf der Bühne blieb, um Stevie bei der Hommage an ihre Fleetwood Mac-Kollegin Christine McVie zu unterstützen, die 2022 verstorben war.

Die Freundschaft zwischen dem "Adore You"-Interpreten und der 76-Jährigen blühte auf, als Harry ihr 2015 nach einem Fleetwood-Mac-Konzert einen Karottenkuchen anlässlich ihres Geburtstags persönlich überreichte. Seitdem verbindet die beiden ein enges Verhältnis, wie Stevie im "The Zane Lowe Interview Series"-Podcast offenbarte. "Er ist diese Art von Freund. Er ist ein Bruder und ein Sohn und vielleicht sind wir beste Freunde in einem anderen Leben oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir stehen uns sehr nahe", erklärte sie.

Kein Wunder also, dass der Grammy-Gewinner seine musikalische Pause für Stevie unterbricht und sich zu ihr auf die Bühne gesellt. Seine letzte Live-Performance fand vergangenes Jahr in Italien statt – das Finale seiner "Love On Tour"-Tournee. Damals verabschiedete er sich mit einer emotionalen Rede bei seinen Fans, wie Billboard berichtete. "Die Atmosphäre, die ihr geschaffen habt, die Familie, die ihr geschaffen habt, dieser sichere Raum, den ihr geschaffen habt, ich möchte euch für all das danken", betonte er und fügte hinzu: "Ich liebe euch alle so sehr, und ich werde euch vermissen. Ihr habt nicht nur mein Leben immer wieder verändert, ihr habt mich auch am glücklichsten gemacht."

Getty Images Stevie Nicks bei der Premiere von "The Book of Henry"

Getty Images Harry Styles, Sänger

