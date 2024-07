Jason Kelce freut sich über Liebesglück von Bruder Travis!

In der Familie von Travis (34) und Jason Kelce (36) liegen die sportlichen Glanzleistungen praktisch in den Genen. Wie es scheint, haben die Brüder aber nicht nur im American Football großartige Erfolge zu verzeichnen, sondern auch im Liebesleben! So ist Travis seit gut einem Jahr mit Taylor Swift (34) in einer filmreifen Beziehung und derzeit sogar Teil ihres aktuellen Bühnenprogramms in Europa. Sein Bruder Jason verriet jetzt gegenüber Access Hollywood, wie er zu der Romanze steht: "Ich freue mich einfach für ihn und für alles, was er und Taylor auf der anderen Seite des Großen Teichs machen."

Der ehemalige NFL-Spieler schwärmte außerdem davon, wie fantastisch es seinem jüngeren Bruder momentan gehe: "Ihm geht es im Moment sehr, sehr gut und das ist offensichtlich." Jason beschrieb ihn zudem als lebensfrohen Menschen, was man auch deutlich sieht: "Travis ist fast immer so. Er ist einfach von Natur aus ein wirklich glücklicher Mensch." Laut ihm sei der Swiftie in der Lage, alle um sich herum ebenfalls dazu zu bringen, eine gute Zeit zu haben und sich zu amüsieren.

Travis und die mehrfache Grammy-Gewinnerin sind seit Juli 2023 ein Paar. Taylor sah sich in der vergangenen NFL-Saison 13 Spiele seinetwegen an. Er hingegen flog rund um den Globus, um sie auf ihrer "The Eras"-Tour zu unterstützen. Bei ihrem Konzert in London hatten Travis und sein Bruder Jason sogar die Ehre, Prinz William (42) bei Taylors Show höchstpersönlich zu treffen. Wie die Begegnung mit dem Royal verlief, enthüllten die Profisportler danach ganz ehrlich in ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" .

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

