Krise abgewendet? So steht es um Delia und Mike Cees' Liebe

Erst vor rund zwei Wochen gab Mike Cees seine neue Beziehung bekannt: Der Realitystar datet die Münchnerin Delia Grösch! Doch auf Wolke sieben kann sich das junge Paar nicht lange halten. Wenige Tage später ereilt sie bereits die erste große Krise. Mike fühlt sich von Delias Verhalten getriggert – in einem Clip auf YouTube suchen die zwei das Gespräch. "Wir haben beide keine leichten Beziehungen gehabt in unserer Geschichte. Wir haben heftige Dinge erlebt, [...] die auch diese Trigger verursachen", erklären sie. Doch was ist überhaupt passiert? Alles rund um Mike und Delias Liebesdrama erfahrt ihr im Promiflash-Video!



