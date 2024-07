Kryptische Worte: Steckt Sarah Liebich in einer Liebeskrise?

Gibt es Ärger im Paradies? Nach dem Eklat mit Ex-Freund Nico Legat (26) schien Sarah Liebich eigentlich ihr Glück gefunden zu haben. Doch nun vermittelt eine neue Instagram-Story den Eindruck, als würde es zwischen der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin und ihrem neuen Partner nicht so ganz so rund laufen. Auf die Frage eines Followers, ob sie nicht mehr mit ihm zusammen sei, antwortet sie: "Gebt mir ein bisschen Zeit, alles erst mal mit mir selbst auszumachen. Manchmal ist das Leben so verwirrend. Ich beantworte eure Fragen dazu, wenn ich bereit bin."

Dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, verriet Sarah Anfang Februar gegenüber Promiflash. "Es gibt jemanden. [...] Das ist gerade eine verstärkte Kennenlernphase", gestand sie damals. Nur wenige Tage später machte sie ihre Beziehung dann Social-Media offiziell – jedoch ohne zu verraten, wer der Glückliche ist. Die 25-Jährige postete einen Schnappschuss aus dem Urlaub, der sie neben einer Badewanne sitzend und aus dem Fenster schauend zeigte, während ihr Freund auf dem Balkon stand. "Eines Tages wirst du deinen besten Freund, deinen größten Unterstützer und deinen Teamkollegen haben – und das alles in einer Person. Du bist mein Zuhause!", schwärmte sie unter ihrem Instagram-Beitrag.

Könnte es sein, dass damit jetzt schon wieder Schluss ist? Der Unbekannte war der erste Mann in Sarahs Leben, nachdem Ex Nico während ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" der Versuchung nicht widerstehen konnte: Der Sohn von Thorsten Legat (55) ging seiner Freundin mit der Verführerin Siria Longo fremd und bestand so den Treuetest nicht. Danach wollte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Suche nach der Liebe zunächst locker angehen lassen, wie sie Promiflash offenbarte: "Das halte ich mir erst mal offen. Ich bin zufrieden, so wie es im Moment ist."

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich mit ihrem neuen Freund

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

