Nach Nico-Pleite: Sarah Liebich ist wieder in festen Händen!

Sarah Liebich hat ihr Glück gefunden! Der Realitystar war durch die Teilnahme an Temptation Island bekannt geworden. Damals ging ihr ihr Freund Nico Legat in der Show fremd, was zum Beziehungs-Aus führte. Seitdem galt die Beauty als Single. Doch ihren Glauben an die Liebe hat sie offenbar nicht verloren: Sarah macht ihre neue Beziehung offiziell und zeigt ihren neuen Freund!

Auf Instagram teilt die Blondine einen Post aus dem Urlaub, auf dem sie neben einer Badewanne aus dem Fenster schaut, während ihr Freund im Bademantel auf dem Balkon steht. "Eines Tages wird jemand in dein Leben treten und die Dinge richtig machen, die alle anderen falsch gemacht haben", schreibt Sarah dazu. Sie kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und scheint endlich den Richtigen gefunden zu haben: "Eines Tages wirst du deinen besten Freund, deinen größten Unterstützer und deinen Teamkollegen haben – und das alles in einer Person. Du bist mein Zuhause!" Wer der Glückliche ist, verrät sie aber nicht.

Nach der "Temptation Island"-Pleite hat Sarah allerdings nicht ihr Vertrauen verloren, wie sie danach auf Instagram klarstellte: "Würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich bin viel strenger geworden und setze mehr Prioritäten."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich mit ihrem neuen Freund

Anzeige

ActionPress Sarah Liebichim September 2023 in Hürth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de