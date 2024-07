Lala Kent präsentiert ihre große Babykugel bei Shopping-Trip

Im März gab Lala Kent (33) bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Seitdem präsentiert die "Vanderpump Rules"-Darstellerin ihre stetig wachsende Babykugel regelmäßig im Netz – oder in der Öffentlichkeit. Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, unternimmt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Lisa einen Einkaufsbummel in Beverly Hills. Lala setzt in einem schwarzen Top und einer farblich passenden Shorts ihren Babybauch gekonnt in Szene. Dazu kombiniert sie ein Paar Sneaker und eine Cap.

Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Lala ihr Baby im Arm halten darf. In der "Vanderpump Rules"-Reunion verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass der errechnete Geburtstermin der 1. September ist. Auch das Geschlecht ihres Nachwuchses plauderte sie bereits aus. Via Amazon Live ließ der TV-Star einen Ballon platzen. Daraufhin regnete es rosafarbenes Konfetti – somit war klar, dass Lala ein Mädchen erwartet. "Ich habe auch schon einen Namen, Leute, und er beginnt mit einem S", freute sich die 33-Jährige.

Lala ist bereits Mutter von einer Tochter. Diese stammt aus ihrer Beziehung mit Randall Emmett. Nur wenige Monate nach der Geburt trennten sich die beiden jedoch. Einen offiziellen Vater zu ihrem zweiten Kind gibt es hingegen nicht. Wie Lala in ihrem Podcast "Give Them Lala" erzählte, wurde sie durch eine Samenspende schwanger. "Ich muss sagen, dass das Aussehen für mich wahrscheinlich das Unwichtigste war. Ich sage es nur ungern, aber ich wollte auch nicht, dass sie extrem intelligent sind, denn das bin ich nicht", erklärte sie ehrlich.

Getty Images Lala Kent, TV-Star

Instagram /lalakent Schwangere Lala Kent mit ihrer Tochter, Juni 2024

