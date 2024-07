Neues Update: So geht es Nina Dobrev nach ihrem Unfall!

Vergangenen Mai hatte Nina Dobrev (35) einen heftigen Motorradunfall: Die Schauspielerin zog sich mehrere Verletzungen an Hals und Beinen zu. Wochen später scheint ihre Genesung schon gut vorangeschritten zu sein – doch so ganz verheilt sind die Verletzungen wohl doch noch nicht. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Fans an den noch nötigen Heilungsmaßnahmen teilhaben. "Ja, es ist immer noch eine Sache. Hier liege ich immer noch alle paar Stunden und kühle mein Bein", schreibt sie zu einem Video – darauf liegt die Beauty auf einem Bett und ist mit ihrem rechten Bein an ein spezielles Kühlgerät angeschlossen.

Ansonsten scheint der Vampire Diaries-Star aber schon wieder voll im Leben zu stehen! Immerhin war sie fit genug, um vergangene Woche den amerikanischen Unabhängigkeitstag am vierten Juli zu feiern! Wie sie in einem Instagram-Beitrag zeigte, verbrachte die 35-Jährige den Nationalfeiertag mit ihren Liebsten – inklusive Gartenparty und Bootstrip. Mit von der Partie war selbstverständlich ihr Partner Shaun White (37), aber auch gute Freunde wie Miles Teller (37), seine Frau Keleigh Teller (31) und auch Gossip Girl-Star Chace Crawford (38). Zur Feier des Tages haben sich alle in passende Amerika-Outfits geschmissen. Diesem Dresscode konnte selbst Ninas Hund nicht entkommen: Auf einem Foto posiert sie mit dem Mischling, der auf den Namen Mrs. Maverick hört und eine blau-weiß-rote Blumenkette um den Hals trägt.

Diese kleine Party sah jedenfalls nach einer schönen Abwechslung für die Schauspielerin aus. Ansonsten gestaltet sich ihr Alltag nach dem Unfall nämlich nicht sonderlich spannend, wie sie knapp einen Monat nach dem Unglück bei Social Media verriet. "Falls ihr euch gefragt habt, was ich so gemacht habe. Essen. Schlafen. CPM-Gerät. Physiotherapie. Wiederholen", kommentierte Nina eine Reihe von Schnappschüssen, die sie auf einem Krankenbett zeigen.

Instagram / nina Shaun White, Nina Dobrev, Keleigh Teller und Miles Teller am 4. Juli 2024

Instagram / nina Nina Dobrev, Juni 2024

