So verliebt: Kaia Gerber und Austin Butler genießen Premiere

Austin Butler (32) und Kaia Gerber (22) geben ausnahmsweise einen süßen Einblick in ihre Beziehung. Bei der Broadway-Premiere des Stücks "Oh, Mary" zeigte sich das Hollywood-Pärchen nicht nur gemeinsam, sondern auch schwer verliebt. Vor dem Theater in New York City erwischten Fotografen die beiden in einer angeregten Unterhaltung: Während Austin erzählte, schien Kaia an seinen Lippen zu hängen. Sie hörte ihm zu und beobachtete ihn dabei liebevoll. Andere Aufnahmen, die People vorliegen, zeigen die beiden bester Laune im Publikum der Komödie. Optisch hielt das Duo es eher schlicht: Während das Model einen dunklen, gestreiften Rock mit einem Crop-Top kombinierte, trug der Schauspieler lediglich ein graues T-Shirt, gepaart mit dunkler Hose und einem schwarzen Pullover.

Obwohl Kaia und Austin schon eine Weile zusammen sind, sind öffentliche Auftritte wie diese eher selten. Zuletzt konnten Fans bei der Premiere seines Films "The Bikeriders" einen Blick auf die beiden werfen. Die Tochter von Cindy Crawford (58) unterstützte ihren Liebsten selbstredend, blieb aber lieber in der Menge. Doch Entertainment Weekly veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der "Elvis"-Darsteller seiner Partnerin im Vorbeigehen auf dem roten Teppich einen liebevollen Kuss gibt. Ein Anblick, der ihre Fans mit Freude erfüllte – immerhin bekommen sie so etwas selten zu Gesicht. "Liebe diese beiden! So ein perfektes Paar", kommentierte ein Fan das Video.

Auch wenn Kaia und Austin sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, sollen die beiden zusammen überglücklich sein. Zu Beginn des vergangenen Jahres eröffnete ein Insider gegenüber People, wie gut die beiden harmonieren. Die zwei sollen ihre gemeinsame Zeit sehr genießen und vor allem für die 22-Jährige sei der Hollywoodstar der perfekte Partner. "Zum Teil liegt es daran, dass Austin so respektvoll mit ihr umgeht. Er ist witzig und bringt sie zum Lachen. Er behandelt sie wirklich toll", schwärmte die Quelle von der Beziehung der beiden. Kaia wolle möglichst oft mit ihrem Liebsten zusammen sein und könne sich eine langfristige Beziehung vorstellen.

Im Sommer 2023 schien es dann sogar, dass die beiden den nächsten Schritt gingen. Gerüchte kamen in Umlauf, dass Austin seiner Partnerin einen Antrag gemacht habe. Laut TMZ sei der Oscar-Nominierte schon im April des Jahres vor der "Bottoms"-Darstellerin auf die Knie gegangen, wolle die Verlobung aber vorerst privat halten. Weder Kaia noch Austin nahmen Stellung zu den Spekulationen. Es dauerte aber nur wenige Wochen, bis ein Insider den angeblichen Verlobungsnews den Garaus machte. Dem Portal gegenüber betonte die Quelle, es habe noch keine Verlobung gegeben. Auch von Plänen, Nägel mit Köpfen zu machen, scheint vorerst keine Rede zu sein.

Dass früher oder später die Hochzeitsglocken läuten, ist aber sicherlich nicht gänzlich auszuschließen, immerhin sind Kaia und Austin bereits seit Frühjahr 2022 ein Paar. Nach längeren Spekulationen zeigten sie sich erstmals ganz verliebt bei einer Afterparty der Oscars. Auch bei der Met Gala wenig später liefen die zwei dann händchenhaltend und lachend an den Fotografen vorbei. Es gab keinen Zweifel mehr: Kaia und Austin sind verliebt! Etwa ein Jahr später sollen sie dann Pläne geschmiedet haben, zusammenzuziehen. "Die beiden wollen in Austins Anwesen in Los Feliz zusammenziehen. Sie freuen sich riesig auf diese neue Phase", verriet ein Insider Radar Online.

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im März 2023

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kaia und Austin sich selten öffentlich zeigen? Genau richtig! Ihre Beziehung geht ja niemanden etwas an. Schade, ich würde gerne mehr von ihnen sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de