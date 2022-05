Kaia Gerber (20) und Austin Butler (30) wollen ihre Liebe nicht länger verstecken. Seit Ende 2021 sind das Model und der gebürtige Kalifornier nun schon glücklich miteinander. Nachdem es im Vorhinein immer wieder Gerüchte um eine Romanze zwischen den beiden gab, machten sie ihre Beziehung im März schließlich mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Oscars quasi offiziell. Bei der Met Gala turtelten Kaia und Austin nun erneut wild miteinander herum.

Am vergangenen Montag liefen der Schauspieler und seine Freundin gemeinsam über den roten Teppich im Metropolitan Museum of Art in New York City. Während sich die 20-Jährige dabei in ein silbernes Metallic-Kleid warf, entschied sich ihre Begleitung für eine schlichte schwarze Hosen-Hemd-Kombi, zu dem Austin eine offene Krawatte locker um den Hals getragen kombinierte. Laut Paige Six stammt Kaias Abendgarderobe von dem britischen Modehaus Alexander McQueen (✝40) und der 30-Jährige ließ sich von Prada einkleiden. Zusammen posierte das Paar für die Fotografen und schien dabei mehr als glücklich zu sein. Aufnahmen des Abends zeigen beispielsweise, wie Kaia ihren Liebsten verliebt anlächelt, der sich ein verschmitztes Grinsen ebenfalls nicht verkneifen kann.

Erste Gerüchte um eine Liebschaft der zwei kamen vergangenes Jahr im Dezember auf, nachdem das Duo gemeinsam abgelichtet wurde. Kurz darauf bestätigte ein Insider dann, dass Kaia und Austin sich tatsächlich daten und sehr glücklich sind. Nur wenige Monate zuvor hatte sich die brünette Beauty damals von ihrem Freund Jacob Elordi (24) getrennt.

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber auf der Met-Gala 2022

Anzeige

Getty Images Austin Butler auf der Met-Gala 2022

Anzeige

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de