So wild feiert dänischer Thronfolger Prinz Christian (18)

Na, was wohl das dänische Königshaus von diesem Verhalten hält? Als Sohn des amtierenden Staatsoberhaupts König Frederik (56) wird Prinz Christian (18) in ein paar Jahren den Thron besteigen. Bevor er das wichtige Amt übernimmt, scheint der royale Spross aber erst einmal seine Jugend auszunutzen – das will zumindest der Unternehmer Martin Thorborg wissen. "Der Kronprinz startet beim Dom Pérignon mit Vollgas durch und schwingt die Rolex-Uhr, er gibt Vollgas wie ein Jetsetter, genau wie sein Vater es tat. Das ist großartig", berichtet er gegenüber B.T. und witzelt außerdem: "Der König hat in seiner Jugend viele Skandale verursacht, es wäre also sehr enttäuschend, wenn seine Kinder nicht in seine Fußstapfen treten würden." Vor allem im Museo, ein Nachtklub in Kopenhagen, soll Christian regelmäßig ein und aus gehen – an der Warteschlange müsse er sich selbstverständlich nicht anstellen, Christian wird über die Hintertür eingeschleust.

Dass der 18-Jährige gern feiert, machte er erst kürzlich deutlich: Nach seiner letzten Abschlussprüfung in der Schule ließ Christian vor wenigen Wochen die Korken knallen! Wie ein Video, das auf X viral ging, zeigt, fuhren Christian und seine Mitschüler mit einem Party-LKW durch die Straßen. Seinen Eltern schien das nichts auszumachen: Während ihr Sohnemann ausgelassen feierte und tanzte, mischten sich Frederik und Mary (52) unter die zahlreichen Menschen. Ganz ohne royale Pflichten ging es dennoch nicht: Bevor sich Christian in das Getümmel stürzte, gab er noch ein Interview und schwärmte im Interview mit Ekstra Bladet: "Ich bin sehr glücklich und zufrieden."

Dass das ausgelassene Feiern ein Familiending ist, wurde in der Geschichte der dänischen Royals immer wieder deutlich: Auch bei Papa Frederik soll in Jugendzeiten mächtig Alkohol geflossen sein – und auch die Frauen haben angeblich immer Schlangen bei dem Royal gestanden. "Die wollen echt alle Königin sein", soll der heute 56-Jährige laut "Se og Hør" einmal in den Toiletten einer Bar gesagt haben. Aber auch Christians Oma, die Altkönigin Margrethe (84), lässt sich in ihrem Alter nicht lumpen: Anlässlich seines 18. Geburtstags veranstaltete die Monarchin ein besonderes Fest! Nach einem Auftritt vor dem dänischen Volk lud Margrethe rund 110 Gäste zum Gala-Bankett ein.

