Vertragslos: Nader Jindaoui gründet eigenen Fußballverein

Nader Jindaoui (27) hat große Pläne: Der TikToker gründet seinen eigenen Fußballverein namens FC Nitro. Laut Bild sucht er derzeit für seinen Fußball-Klub fünf Feldspieler, einen Torwart und einen Trainer. Ex-Profis sollen auch willkommen sein. Der Webstar selbst will die Rolle des Team-Managers übernehmen. Interessierte sollen den zweifachen Vater auf Social Media kontaktieren. In welcher Liga sein Team spielen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

In seiner Instagram-Story teilte er das neue Profil des Klubs FC Nitro. Über 55.000 Menschen [Stand: 11. Juli, 17:30] folgen dem Account bereits – an den Bewerbern dürfte sein neues Projekt also nicht scheitern. Nader ist derzeit vertragslos. Zuvor spielte er bei der U23 des Berliner Fußballvereins Hertha BSC. Im Mai teilte er kryptische Zeilen auf Social Media, sodass Fans über sein Vereins-Aus spekulierten: "Ich werde die Saison niemals vergessen, weil ihr wisst, in der Saison ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Die Saison geht jetzt nur noch eine Woche."

Lange träumt er von einem Profi-Vertrag. Jedoch soll es bei Nader diesbezüglich einfach nicht klappen. Seine Social-Media-Karriere läuft hingegen gut: Täglich hält er die Kamera auf seine Kids und zeigt somit den Alltag mit seiner Partnerin Louisa Jindaoui (24) und ihrem Nachwuchs. Neben Fans hat der Berliner auch viele Kritiker, weil er seine kleinen Kinder so offen im Netz zeigt.

Getty Images Nader Jindaoui im Januar 2024

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui und seine Tochter Imani

