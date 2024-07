Zeit mit Freunden: Lana Del Rey happy in New York unterwegs!

Lana Del Rey (39) ist eine viel beschäftigte Frau – gemeinsame Zeit mit Freunden kommt bei der Sängerin aber offenbar dennoch nicht zu kurz! Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die Beauty einen unterhaltsamen Tag mit Freunden in New York City verbringt. Mit ihnen ging sie zusammen in einem Buchladen bummeln und wirkte dabei total ausgelassen – breites Lächeln inklusive!

Während des Ausflugs präsentierte sich die 39-Jährige in einer abgeschnittenen Jeansshorts, die sie mit einem T-Shirt in Grau und einer Strickjacke in Weiß darüber kombinierte. Ihre langen Haare trug die "Cinnamon Girl"-Interpretin zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mit einer Retro-Sonnenbrille, einer rosafarbenen Handtasche und weißen Sneakern rundete sie den entspannten Look ab.

Lana ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Wegen ihres melancholischen Stils und ihrer unverwechselbaren Stimme gilt sie als eine der einflussreichsten Sängerinnen ihrer Zeit. Ihre musikalische Karriere begann sie im Alter von 17 Jahren. 2011 veröffentlichte sie ihren Song "Video Games", mit dem ihr der große Durchbruch gelang. Innerhalb eines Monats erreichte der Hit über eine Million Aufrufe auf YouTube. Inzwischen wurde das Musikvideo auf der Plattform über 348 Millionen Mal angesehen [Stand: 12. Juli, 23:23 Uhr].

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey im Mai 2024

