Adam Sandlers nutzt Kids' Choice Awards für Zeit mit Familie

Adam Sandler (57) ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler Hollywoods. Das bewies der Filmstar wieder einmal erst am gestrigen Samstag bei den diesjährigen Kids' Choice Awards. Dort gewann er eine Auszeichnung in der Kategorie "Beliebteste männliche Stimme in einem Animationsfilm" – und diesen wunderbaren Moment feierte der "Kindsköpfe"-Star im Kreise seiner Familie: Seine langjährige Ehefrau Jackie Sandler (49) und die zwei Töchter Sadie (18) und Sunny begleiteten ihn zu den Awards. Während Adam auf dem roten Teppich in gewohnter Lässigkeit posierte, hatte sich seine weibliche Begleitung in Schale geworfen. Seine Gattin und Sadie entschieden sich für schwarze Minikleider, die 16-jährige Sunny glänzte in einem türkisblauen Satinkleid.

Adam war im Laufe seiner Karriere nicht nur als Schauspieler vor der Kamera tätig, sondern konnte sich auch erfolgreich als Produzent und Drehbuchautor durchsetzen. Damit setzte sich der People's Choice Awards-Preisträger 2023 auf Platz eins der "Forbes"-Liste der Top-Verdiener Hollywoods. Insgesamt soll der Leinwandheld ein Nettoeinkommen von umgerechnet rund 67 Millionen Euro auf dem Konto haben.

Somit holte sich Adam neben einigen Awards auch den Titel als bestverdienender Hollywoodstar – auf eine Auszeichnung, die er sich ganz besonders wünscht, musste der 57-Jährige bisher allerdings verzichten. Wie er bei der Preisverleihung der People's Icon Awards deutlich machte, würde er gern mal als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet werden! Damals bedankte er sich schon so, als habe er das bereits erreicht: "Mein Name ist Adam Sandler und ich bin der 'Sexiest Man Alive'! Kann ich ein 'Hell Yeah' bekommen? Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich als der Mann ausgewählt wurde, der dieses Jahr die Leute am heißesten gemacht hat", sprach der Komiker amüsiert zum Publikum.

Adam Sandler, Filmstar und Produzent

Adam Sandler, Berlinale 2024

