"Charmed"-Star Shannen Dohertys (†) Fans trauern um ihr Idol

Shannen Dohertys (✝53) Tod hinterlässt nicht nur eine große Lücke bei Freunden, Familie und Bekannten – auch zahlreiche Fans rund um den Globus sind erschüttert über das Ableben des Charmed-Stars. Auf Instagram bekunden sie ihre Trauer um die Schauspielerin. Ein Bewunderer schreibt beispielsweise: "Wir werden dich sehr vermissen. Du warst mein Kindheitsstar und dann noch mehr. Ruhe in Frieden, du Schönheit, du warst eine wundervolle Kämpferin." Ein weiterer Nutzer meint: "Ich bin total schockiert. Mein Beileid an deine Familie." Außerdem äußert sich ein dritter User mit den rührenden Worten: "Ein großer Teil meiner Kindheit ist mit dir weggeflogen... Ruhe in Frieden."

Die traurige Nachricht über den Tod der 53-Jährigen wurde von Shannens langjähriger Pressesprecherin verkündet. In einem Statement, das People vorliegt, lautete es: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat." Bis zuletzt bliebt die Verstorbene stets positiv. In einem früheren Interview mit dem Magazin betonte sie beispielsweise: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen!"

2015 erkrankte Shannen erstmals an Brustkrebs und galt nach Chemotherapie und weiteren Behandlungen als krebsfrei. Vor rund vier Jahren kam dann jedoch die schockierende Diagnose: Der Krebs war zurückgekehrt. In der Öffentlichkeit ging die Beauty offen mit ihrem Leiden um und gab unter anderem in ihrem eigenen Podcast intime Einblicke. Auch über Tabuthemen diskutierte sie ungehemmt, wie unter anderem das Thema Beerdigung, den Verbleib der Asche oder welches Verhalten sie sich von ihren Gästen während ihrer Bestattung erhoffe.

Getty Images "Charmed"-Stars Alyssa Milano, Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Jahr 1999

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

