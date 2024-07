Dank Söhnchen Malcolm: John Mulaney ist Natur-Fan geworden!

Eigentlich konnte John Mulaney (41) mit der Natur nie viel anfangen – der Comedian hielt sich lieber stets in geschlossenen Räumen auf. Seit er 2021 Vater wurde, hat sich dies jedoch um 180 Grad gewendet! "Kennst du das, wenn du dir einen Film mit jemandem ansiehst, der den Film noch nie gesehen hat? So fühlt es sich mit Malcolm an", schwärmt er im "Conan O'Brien Needs a Friend"-Podcast. Er ertappe sich dabei, die Natur um ihn herum ganz neu zu entdecken. John fügt hinzu: "Wenn ich mit ihm unterwegs bin, denke ich: 'Oh, die Welt ist großartig', weil ich sie durch seine Augen sehe."

Sich gemeinsam mit seinem Söhnchen an solch einfachen Dingen zu erfreuen, dürfte für den Partner von Olivia Munn (44) eine ganz besondere Erfahrung sein. Denn: Die letzten Jahre im Leben des Komikers gleichen einer emotionalen Achterbahnfahrt. Ende 2020 hatte er sich selbst in den Drogenentzug eingewiesen. Im Mai 2021 gab er bekannt, sich von seiner Ex-Frau Anna Marie Tendler getrennt zu haben – und noch im gleichen Monat machte er seine neue Beziehung mit Olivia öffentlich. Im November kam ihr Sohn Malcolm zur Welt. Doch nur wenige Monate später ereilte die junge Familie ein Schicksalsschlag: Die Schauspielerin wurde mit Brustkrebs diagnostiziert und musste sich einer Reihe von Operationen unterziehen, so auch einer doppelten Mastektomie und einer Entfernung ihrer Gebärmutter.

Nun scheint es jedoch bergauf zu gehen – endlich kehrt Ruhe ein in das Leben der dreiköpfigen Familie. Nach dem Schock der Diagnose verbringen die stolzen Eltern jetzt extra viel Zeit mit dem kleinen Malcolm. Vergangene Woche sollen sich John und Olivia sogar in einer kleinen privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben, wie People berichtet.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, März 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Malcolm und Olivia Munn

