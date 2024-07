David Beckham kann Tochter Harper keinen Wunsch abschlagen

David Beckham (49) ist Vater von vier Kindern. Neben seinen Söhnen Brooklyn (25), Romeo (21) und Cruz (19) gibt es da noch Nesthäkchen Harper Seven (13). Seine Jüngste scheint als einziges Mädchen bei dem ehemaligen Profifußballer absoluten Prinzessinnenstatus zu genießen. Bereits vor knapp zwei Jahren verriet der Brite im Gespräch mit The Sun, er könne seiner Tochter keinen Wunsch abschlagen – bei ihr werde er zum "Ja-Sager". "Ich habe nur einmal Nein zu meiner Tochter gesagt [...] aber als ich das tat, begann ihre Unterlippe zu zittern", erzählte er. "Nie wieder", habe er daraufhin beschlossen.

Inzwischen hat auch Harper das Teenager-Alter erreicht: Mitte dieses Monats feierte sie ihren 13. Geburtstag. Anlässlich dessen teilte der Fußballstar ein niedliches Video auf Instagram. Darin zu sehen ist ein Zusammenschnitt aus mehreren Videos und Bildern, auf denen der Sprössling als kleines Mädchen bis hin zum Jugendalter zu sehen ist. In der Videobeschreibung macht David deutlich, wie lieb er seine Kleine hat: "Papa ist so stolz auf dich, du bist zu einer liebenswürdigen, großzügigen und schönen jungen Dame mit einem wundervollen Herzen und einem wundervollen Lächeln herangewachsen, das wir alle so sehr lieben."

Das Vater-Tochter-Gespann teilt auch schon eine Leidenschaft: Die 13-Jährige ist bereits ein großer Fußballfan! Vergangenen Monat begleitete die Schülerin ihren Papa sogar in die USA, um dort gemeinsam mit ihm ein Spiel der Teams Inter Miami CF und St. Louis CITY SC zu besuchen. Auf Instagram teilte der 49-Jährige einen Schnappschuss der beiden und schrieb dazu: "Wir haben zwar nicht die drei Punkte geholt, die wir wollten, aber ich habe diesen Schatz an meiner Seite."

