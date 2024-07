Diese Stars gratulieren Pia Tillmann und Zico zur Verlobung!

Am Sonntagvormittag verkündeten Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33), dass sie sich verlobt haben: Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer ging vor der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auf die Knie, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Auf Instagram freuen sich zahlreiche Stars und Sternchen mit dem Paar. Pietro Lombardis (32) Liebste Laura Maria Rypa (28) schreibt beispielsweise: "Alles Glück der Welt euch!" Außerdem äußert sich beispielsweise auch der Realitystar Aleksandar Petrovic (33). "Oh, mein Gott! Ihr passt so gut zusammen! Herzlichen Glückwunsch von Herzen!", freut er sich.

Doch damit nicht genug! Auch die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Sarah Knappik (37) nimmt sich Zeit, um dem frisch verlobten Paar zu gratulieren. "Wurde auch Zeit. Megaherzlichen Glückwunsch", kommentiert sie das Posting von Pia und Zico. Zudem schreibt Samira Cilingir: "Oh, mein Gott, ich freue mich doch so sehr für euch zwei! Alles Glück der Welt für euch!" Zusätzlich dürfen sich Pia und Zico unter anderem über Glückwünsche von Paulina Ljubas (27), Vanessa Mariposa (31) und Daniela Büchner (46) freuen.

Die Verlobung folgte rund vier Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Pepe – und die tolle Neuigkeit verkündeten die beiden gewohnt humorvoll! Auf der Social-Media-Plattform scherzte Zico: "Sie hat Nein gesagt – aber liebt den Ring." In dem kurzen Clip ist allerdings zu sehen, dass sich Pia riesig freut, nickt und ihrem Liebsten um die Arme fällt.

