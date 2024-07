Entbindung überfällig: Wird Jasi_xx3s Geburt eingeleitet?

Das Baby von Jasi_xx3 (21) will sich wohl einfach nicht auf den Weg machen... Seit dem errechneten Geburtstermin der Influencerin sind schon über zehn Tage vergangen. Aus diesem Grund empfahlen Mediziner ihr auch, die Entbindung einzuleiten. "Der Frauenarzt hatte mir ja empfohlen, gestern oder heute einzuleiten", berichtet die TikTokerin in ihrer Instagram-Story. Allerdings habe sich die baldige Dreifach-Mama gegen diesen Schritt entschieden: "Ich habe aber noch mal mit dem Frauenarzt geredet – da mit dem Baby so weit ja auch alles gut war, habe ich gesagt, ich möchte gerne noch warten."

Seither ist Jasi unter anderem zu einer Kontrolluntersuchung ins Krankenhaus gefahren. Ob die Geburt dann aber tatsächlich eingeleitet wurde, ist bislang nicht klar. Allerdings teilte sie den letzten Story-Beitrag vor 20 Stunden auf der Plattform – eher ungewöhnlich für den Webstar, der seine Follower sonst sehr regelmäßig auf dem Laufenden hält. Vor wenigen Tagen machte die Schwangere zudem deutlich, dass der Schwangerschaftsendspurt sehr anstrengend ist. "Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird", erklärte sie im Netz.

Jasi wird bereits zum dritten Mal Mutter. Mit ihrem derzeitigen Partner Mou hat sie schon die kleine Tochter Miriya. Außerdem hat sie aus einer vorherigen Beziehung ein weiteres Mädchen namens Eleyna. Welchen Namen ihre dritte Tochter tragen wird, verriet die Influencerin ihren Fans bislang noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Geburt mittlerweile eingeleitet wurde? Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb hat sie auch so lange nichts gepostet. Nee, sie gönnt sich bestimmt einfach etwas Ruhe vor der Geburt und wartet ab. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de