Mit Baby in Urlaub: HealthyMandy wehrt sich gegen Kritiker!

HealthyMandy (29) und FitnessOskar (33) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im Mai durften sie ihren Sohn auf der Welt begrüßen. In wenigen Tagen wollen die Fitness-Influencer mit dem kleinen Wonneproppen in den Urlaub – das kommt allerdings nicht bei allen gut an. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde kritisiert ein Fan die Blondine für die geplante Reise. Nun reagiert Mandy darauf und erklärt die Hintergründe. "Ich habe die Kommentare gestern unter meinem Reel gelesen. Wir wurden fast schon als Rabeneltern dargestellt", stellt sie fest und fügt hinzu: "Sobald 'Influencer' in den Urlaub fliegen, kommen irgendwelche Anschuldigungen, für die ich absolut kein Verständnis habe."

Laut der 29-Jährigen vergessen Menschen manchmal, was wirklich schlimm für Kinder sei – wie beispielsweise häusliche Gewalt oder Alkohol in der Schwangerschaft. "Ihr könnt uns glauben, dass wir alles tun, damit er ein schönes Leben haben wird", findet Mandy und stellt klar: "Ich denke, es wird immer Dinge im Leben geben, wo Menschen eben anders handeln und es muss überhaupt nicht heißen, dass es falsch ist, nur weil man selbst nicht so handeln würde."

Auf Social Media gewährt die Blondine regelmäßig private Einblicke in ihr Leben. Vor rund zwei Jahren mussten sie und ihr Mann Oskar einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Rio ist viereinhalb Monate nach der Geburt an einer erblichen Autoimmunkrankheit verstorben. Für ihren Kinderwunsch musste Mandy den Weg der künstlichen Befruchtung einschlagen.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

