Pia Tillmann präsentiert voller Freude ihren Verlobungsring!

Pia Tillmann (38) lässt ihre Community an ihrem Liebesglück teilhaben! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin und der Ex-Bachelorette-Kandidat Zico Banach (33) machten am Sonntag publik, dass sie sich verlobt haben. Kurz nach der Bekanntgabe gibt die Ehefrau in spe weitere Details zu diesem besonderen Moment preis: Pia veröffentlicht in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, auf dem sie freudestrahlend ihren Ring in die Kamera hält. Der Verlobungsring ist goldfarben und mit einem funkelnden Stein besetzt.

Die Verlobung verkündeten Pia und Zico am Sonntagvormittag auf der Social-Media-Plattform. Die beiden veröffentlichten ein kurzes Video, in dem der Influencer vor seiner Traumfrau auf die Knie geht, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Pia freut sich in dem Clip sichtlich, nickt und gibt ihrem zukünftigen Mann einen Kuss. Allerdings nimmt der Realitystar die Fans in der Bildbeschreibung auf die Schippe und scherzt gewohnt humorvoll: "Sie hat Nein gesagt – aber liebt den Ring." Genauere Details zur Verlobung sind bislang jedoch noch nicht bekannt.

Pia und Zico gehen bereits seit Sommer 2022 Hand in Hand durchs Leben. Neben der Verlobung im Juli 2024 krönten sie ihre Liebe im Frühjahr dieses Jahres auch mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs: Ihr Baby – ein kleiner Sohnemann namens Pepe Moe – erblickte im März das Licht der Welt und ist seitdem der ganze Stolz der beiden. Schon kurz nach der Geburt betonte Pia im Netz, dass sie "voller Euphorie, Glück und Liebe" sei.

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach, Mai 2023

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

