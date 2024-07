Quoten-Flop: "RTL EM-Studio" wird zum Finalspiel abgesetzt!

Das "RTL EM-Studio" gehört zu den neuen Projekten von Stefan Raabs (57) Firma Raab Entertainment. Jan Köppen (41) und Elton (53) führten in dem Format die Fußballfans durch die diesjährige EM. Allzu großen Anklang findet die Sendung jedoch offenbar nicht – tatsächlich ist das Interesse der Fernsehzuschauer wohl so gering, dass die Show noch vor dem finalen Spiel eingestampft wird, wie t-online berichtet. Damit fällt die heutige Episode aus und das Ende von "RTL EM-Studio" markierte der gestrige Samstagabend, an dem nur 370.000 Menschen bei dem Sender einschalteten.

Erst kürzlich lief bereits nicht alles rund in der Sendung. Normalerweise wechseln sich Jan und Elton mit ihrer Moderation ab. "Jan ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle", erklärte Jana Wosnitza (30), die für ihren Kollegen einsprang. Elton konnte aufgrund anderer Pläne nämlich nicht einspringen, wie er per Zuschalte ins Studio verriet: "Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal Hurricane statt Harry Kane (30)!"

Die diesjährige Europameisterschaft dürfte für viele Zuschauer dieses Landes mittlerweile generell nicht mehr einen allzu hohen Stellenwert haben – immerhin schied Deutschland bereits im Viertelfinale gegen Spanien aus. Im großen Finale treffen die Südeuropäer nun auf England.

Instagram / elton_tv Elton, 2021

Getty Images Toni Kroos bei der EM 2024

