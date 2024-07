Vor Peter-Beziehung: Katie Price flirtete mit diesem Mann!

2004 hatten sich Katie Price (46) und Peter Andre (51) in der britischen Version vom Dschungelcamp kennen und lieben gelernt – für ihn trennte sich das Busenwunder sogar von seinem damaligen Freund Scott Sullivan. Doch wie der Dschungelcamp-Moderator Ant McPartlin 2009 in seiner Biografie "Ooh! What A Lovely Pair" verriet, war Peter gar nicht Katies erste Wahl gewesen – sondern sein Co-Moderator Declan Donnelly (48)! "Außerdem erinnere ich mich an [...] [Katie], die Declan hinterherlief", berichtete der heute 48-Jährige in seinem Buch von einer Party nach den Dreharbeiten im Dschungel. Declan war an den Avancen der TV-Bekanntheit aber gar nicht interessiert und ließ sie abblitzen.

Mit der Abfuhr waren aber weder Katie noch ihre Mutter Amy zufrieden, weswegen sich diese einschaltete und ihre berühmte Tochter unterstützte. Declan schaffte es dennoch, dem Mutter-Tochter-Duo aus dem Weg zu gehen. "Er hat es geschafft, ihr den ganzen Abend zu entkommen, aber ihre Mutter hat ihn ein paar Mal in die Enge getrieben und versucht, ihn mit ihr zu verkuppeln. Er hatte keine Lust darauf", erinnerte sich Ant außerdem in der Autobiografie.

Nachdem Katies Flirtversuche mit Declan erfolglos blieben, kam sie mit ihrem heutigen Ex Peter zusammen. Mit ihm bekam der Realitystar zwei gemeinsame Kinder: Junior Savva (19) und Princess (17). "Sie sind die einzigen Dschungelbabys. Ich glaube, sie sind die einzigen, die durch die Show geboren wurden", witzelte Andre erst kürzlich in der Show "This Morning". Trotz zwei gemeinsamer Kinder hielt Katies und Peters Beziehung nicht: 2009 trennten sich die beiden wieder.

Getty Images Ant McPartlin und Declan Donnelly im Mai 2024

Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008

