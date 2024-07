Vor Tod: So stellte sich Shannen Doherty ihre Beerdigung vor

Shannen Doherty (✝53) ist am gestrigen Tag nach jahrelanger Krebserkrankung verstorben. In ihrem "Let's Be Clear"-Podcast ging die Charmed-Darstellerin offen mit ihrer Krankheit und schweren Themen wie ihrem Tod um. Erst Anfang des Jahres äußerte sich die Schauspielerin dazu, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellt. "Ich möchte, dass meine Beerdigung ein Fest der Liebe wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute weinen!", stellte sie klar.

Sie selbst habe eher schlechte Erfahrungen gemacht, was Beerdigungen anbelangt – wie beispielsweise bei der ihres Vaters. Daher sei es ihr besonders wichtig, dass keiner nach ihrem Tod schlecht über sie redet. "Ich will nicht, dass jemand heimlich sagt: 'Gott sei Dank, diese Schlange ist jetzt tot.' Das sind Dinge, die ich nicht möchte!", merkte die Verstorbene an.

In ihrem Podcast verriet die 53-Jährige ebenfalls, was mit ihrer Asche passieren soll. "Das ist so ein morbides Thema, aber es macht auch viel Spaß. Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit denen meines Hundes und meines Vaters vermischt werden. Ich will nicht begraben werden!", erklärte Shannen. Wo genau ihre Asche verstreut werden soll, wusste sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ihr lag jedoch besonders am Herzen, dass es ein Ort sei, über den sich ihr Vater ebenfalls gefreut hätte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / theshando Shannen Doherty mit ihrem Vater

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de