Auf Mykonos: Matt Damon wurde wegen Bombendrohung evakuiert

Matt Damon (53), seine Frau Luciana Barroso (47) und ihre vier gemeinsamen Kinder genießen den Sommerurlaub auf Mykonos. Am Wochenende besuchte der Hollywoodstar eine beliebte Strandbar, doch wie Daily Mail berichtet, wurde ihm dort ein gehöriger Schrecken eingejagt. Gegen 23:00 Uhr erhielt die zuständige Polizei eine anonyme E-Mail, laut der in vier Bars auf der Insel Sprengsätze deponiert worden seien. Auch die Location, in der sich der "Jason Bourne"-Darsteller aufhielt, war davon betroffen. In einem TikTok-Video sieht man, wie der Schauspieler die Kneipe verlässt. Ganz in Ruhe folgte er den Anweisungen des Sicherheitspersonals und grüßte sogar noch einen Fan mit einem Lächeln.

Vor dem kleinen Schreck schien der Urlaub der Familie Damon perfekt zu verlaufen. Erst kürzlich zeigten Paparazzi-Fotos der englischen Zeitung, wie Matt und Luciana gemeinsam auf das Meer hinausschauten. Dabei machten beide eine gute Figur in ihrer Strandbekleidung und lächelten glücklich. Doch auch mit seinen Kindern schien der Familienvater viel Spaß zu haben. Während er mit einer seiner Töchter in den Wellen stand, gab der 53-Jährige ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf.

Matt ist für seine Freundschaft mit Ben Affleck (51) bekannt, doch er versteht sich auch mit anderen Schauspielern blendend. Kurz vor der diesjährigen Oscarverleihung hatte er sich gemeinsam mit Chris Hemsworth (40) neue Tattoos stechen lassen. Auf Instagram hatte ihre Tattoo-Künstlerin Corina Weikl ein Foto der Aktion geteilt. Darauf liegt der US-Amerikaner mit geschlossenen Augen auf einer Liege, während ihm sein australischer Kollege zur Beruhigung eine Hand auf die Stirn legt.

Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und ihre Kids auf der Weltpremiere des Films "Air"

Instagram / trudy_lines_tattoo Elsa Pataky, Luciana Barroso, Chris Hemsworth und Matt Damon

