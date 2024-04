Charlize Therons nimmt Tochter August mit zu einem Event!

Charlize Theron (48) nahm am Montag an Christian Diors Pre-Fall-Modenschau 2024 in New York City teil. Zu diesem besonderen Anlass tauchte die Schauspielerin nicht alleine auf: Die US-Amerikanerin erschien in Begleitung ihrer zuckersüßen Tochter August Theron! Das Mutter-Tochter-Duo war natürlich jeweils in Dior-Outfits gekleidet: Die Schülerin trug eine lässige blaue Collegejacke sowie ein weißes Kleid und strahlte über beide Ohren. Ihre Mama war hingegen mit einer dunklen Sonnenbrille und einem schwarzem Oberteil ausgestattet und in einen kakifarbenen Rock mit schwarzem Print gekleidet. Dazu kombinierte sie einige Halsketten.

Bereits vor wenigen Wochen ließ die 48-Jährige die Öffentlichkeit an ihrem Mutterglück teilhaben. Die Filmproduzentin besuchte nämlich mit August und deren Schwester Jackson Theron Disneyland. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die stolze Mama einige Schnappschüsse, die den spaßigen Ausflug verbildlichten: Diese zeigten das Trio unter anderem beim Herumalbern oder die Blondine vor einem Märchenschloss.

Nicht nur mit ihren Mädchen läuft es offenbar superharmonisch für Charlize: Auch das Liebesleben der Filmproduzentin ist angeblich hervorragend! Das plauderte ein Insider in einem Interview mit Us Weekly aus: "Charlize und Alex sind verliebter denn je. Er ist ein warmherziger und witziger Kerl, ein sehr entspannter Typ und Charlize mag das." Mit dem Unternehmer Alex Dimitrijevic ist die Beauty bereits seit vergangenem Jahr in einer glücklichen Beziehung.

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter

SIPA PRESS / ActionPress Charlize Theron, Schauspielerin

