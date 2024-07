Daniela Katzenberger wehrt sich gegen fiese Hate-Kommentare

Daniela Katzenberger (37) steht zu ihrem Körper: Seit einigen Monaten verfolgt die TV-Bekanntheit ein strenges Work-out-Regime. Da sie regelmäßig Updates von ihrem Gewichtsverlust im Netz teilt, liefert sie sich allerdings auch echten Hatern aus, die böse Kommentare hinterlassen. Davon lässt sich die Katze allerdings nicht unterkriegen. Kommentare wie "Wow! Wie viele Filter wurden da denn eingesetzt?" und "Sie ist immer noch fett, aber Ozempic und Absaugen richten das schon" kontert die Blondine nun mit einem frechen Video von sich: Auf Instagram teilt sie Aufnahmen beim Hanteltraining, während die gemeinen Kommentare auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dazu schreibt sie: "Damit das klar ist: Ich hab mir solche Kommentare hart erarbeitet!" Dahinter setzt sie einen lachenden Smiley und ein starkes Bizeps-Emoji.

Damit nicht genug: Die Aufnahmen zeigen außerdem Großaufnahmen von ihrem Po, während sie einige Übungen durchführt, um ihren Hintern zu trainieren. Über die Aufnahmen schreibt sie: "Wo mir diese Meinungen vorbeigehen!" Wie stolz sie auf ihren Körper ist, zeigt Dani auch immer wieder gerne auf ihrem Account. Erst vor Kurzem setzte sie ihren krassen Waschbrettbauch in Szene, als sie einen Schnappschuss von sich am Pool in ihrer Story teilte. Um sich vor bösen Kommentaren weiterhin zu schützen, hat der Reality-Star mittlerweile die Kommentare zu ihren Posts ausgestellt.

Die krassen Körperveränderungen bringen allerdings auch ein neues Problem mit sich: Die alten Klamotten passen auf einmal nicht mehr. Da sie jetzt zehn Kilo leichter ist, trennte sie sich von einem Großteil ihres Kleiderschranks. Auch das hielt sie im vergangenen Monat fleißig für ihre Fans im Netz fest. Pullis, Leggings und andere Sachen, die nicht mehr gepasst haben oder "scheiße aussahen", mussten dran glauben. "Man schmeißt ja auch so ein Stück Vergangenheit weg. Es ist nicht nur zu groß, sondern man will ja auch damit abschließen, mit so einer Phase, in der man so unglücklich war", erklärt sie glücklich.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Action Press / Alexander Raemy / Future Image Daniela Katzenberger beim Schlagerboom Open Air im Juli 2023

