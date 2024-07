Daniela Katzenberger setzt ihren trainierten Body in Szene!

Bei Daniela Katzenberger (37) purzelten in den vergangenen Monaten mächtig die Kilos. Ihre Abnehmerfolge teilte die Tochter von Iris Klein (57) regelmäßig mit ihren Fans im Netz – wie auch jetzt! In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss, auf dem sie einen knappen Bikini trägt. Vor allem eines fällt besonders ins Auge: Die durchtrainierten Bauchmuskeln und der definierte Körper der Beauty! Mit zwei Fläschchen Sonnencreme in der Hand und einer stylishen Sonnenbrille auf der Nase strahlt sie währenddessen und genießt die sommerliche Wärme Mallorcas.

Auf ihre Figur ist Dani allem Anschein nach ziemlich stolz. Dennoch bringe der Gewichtsverlust laut ihr auch gewisse Schattenseiten mit sich. "Wohler fühle ich mich zwar jetzt.... Aber: Auf einer großen Kiste sitzt man einfach bequemer. Ist so!", findet die 37-Jährige. Nicht nur ihr fehle ihr Po, sondern auch Ehemann Lucas Cordalis (56) vermisse wohl besagte Rundung. Seine Partnerin lacht: "Lucas leidet am meisten, glaube ich!"

Da Daniela einige Kilos verloren hatte, machte sich dies an ihrer Kleidung bemerkbar: Prompt schaffte die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin Platz in ihrer Garderobe. Auf der Social-Media-Plattform verriet sie gegenüber ihren Fans: "Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings, Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind." Für sie symbolisieren die aussortierten Klamotten eine Art Neuanfang.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, TV-Bekanntheiten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

