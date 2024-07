Das Arbeiten half Shannen Doherty (†53) gegen Depressionen

Jüngst bestätigte Shannen Dohertys (✝53) Pressesprecherin ihren Tod. Der Serienstar kämpfte seit Jahren gegen seine Krebserkrankung. In einem früheren Interview mit People erklärte die Schauspielerin, dass die Arbeit am eigenen Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" wie Balsam für ihre Seele ist: "Ich denke, der Unterschied, den ich wirklich bemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich arbeite und kreativ bin, überhaupt keinen Platz für Depressionen habe. Das spornt mich an." Auch das Drehen mehrerer Episoden pro Tag stellte kein Problem für sie dar: "Die Arbeit macht mich so glücklich. Selbst meine Podcast-Produzenten meinten: 'Wirklich? Du willst drei Episoden an einem Tag machen? Das ist eine Menge.' Und ich sagte: 'Ich könnte fünf an einem Tag machen'".

Dennoch machte die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit kein Geheimnis daraus, dass die Erkrankung auch ihre psychische Gesundheit in Mitleidenschaft nahm. "Ich hatte Anfälle von Depressionen. Die Dinge sind nicht gerade einfach und reibungslos verlaufen. Es war manchmal wirklich schwierig, und es ist hart, wenn man in seinen 50ern plötzlich alleinstehend ist und Krebs im vierten Stadium hat. Das ist hart", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin. Sie habe aber, nachdem sie "eine Zeit lang superdeprimiert war", die Kurve gekriegt.

Vergangenes Wochenende verstarb Shannen. Vor ihrem Tod hatte sie eigentlich noch neue Hoffnung gefasst. "Ich muss sagen, dass es auch etwas Positives gibt. Das Gute ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass ich viel mehr Therapien ausprobieren kann. Ich habe zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung, weil es so viele weitere Möglichkeiten gibt", berichtete sie optimistisch in ihrem Podcast.

Getty Images Shannen Doherty, "Charmed"-Star

Getty Images Shannen Doherty im November 2015

