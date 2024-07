Deshalb ist Riccardo Simonettis Steven der Richtige für ihn!

Riccardo Simonetti (31) schwebt auf Wolke sieben! Schon seit einigen Jahren geht der TV-Star mit seinem Partner Steven durchs Leben und könnte glücklicher nicht sein. Bei einer Fragerunde auf Instagram wird er von einem Fan aus seiner Community gefragt, weshalb sein Verlobter der Richtige für ihn ist. Bei dieser Frage kann sich Riccardo nicht kurz halten und macht seinem Liebsten prompt eine romantische Liebeserklärung. "So ein Mensch wie Steven ist mir noch nie begegnet und ich treffe jeden Tag 1.000.000 Menschen. Jemand, der so durch und durch voller Liebe ist und einfach nur eine Bereicherung für jeden Raum, den er betritt", beschreibt der Italiener und führt weiter aus: "Er ist die Art von Partner, der möchte, dass man über sich hinauswächst und glücklich ist, selbst wenn es gar nichts mit ihm zu tun hat. Selbstlos und eigenständig, nie langweilig oder gelangweilt und ein Gesicht, in das ich mich ungelogen jeden einzelnen Tag aufs Neue verliebe."

Den Frage-Sticker teilt Riccardo in seiner Story und nutzt als Hintergrundbild ein Foto seines Verlobten und seiner geliebten Mama Anna Simonetti. Schwiegermama und Schwiegersohn in spe halten sich dabei fest im Arm. Stevens Gesicht überdeckt die TV-Bekanntheit bewusst mit einem Maus-Emoji, denn die Identität seines Verlobten ist bis heute unbekannt. Zum Ende seiner Liebesbekundung bedankt sich der Influencer noch einmal ausführlich bei seinem Liebsten: "Früher war mein Job das Spannendste in meinem Leben und heute habe ich ein privates Leben, das mindestens genauso erfüllend und aufregend ist und dafür bin ich ihm jeden Tag dankbar."

Seit rund vier Jahren sind Riccardo und Steven bereits ein Paar. 2021 weihte der Social-Media-Star seine Community in seine feste Beziehung ein. Vergangenes Jahr überraschten die beiden Turteltauben dann ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: Der 31-Jährige und der US-Amerikaner haben sich verlobt. Im Juni dieses Jahres nahm Riccardo seine Follower sogar bei seinem Junggesellenabschied mit. Unter den Gästen waren Promis wie Sylvie Meis (46), Bonnie Strange (38) und Farina Opoku (33).

Riccardo Simonetti und sein Partner in einem Aufzug

Riccardo Simonetti im Juni 2024

