Englands Niederlage: Prinzessin Kate teilt emotionale Worte

Die englische Nationalmannschaft musste sich vergangenen Sonntag im EM-Finale gegen Spanien geschlagen geben. Mit im Stadion dabei waren unter anderem der britische Thronfolger Prinz William (42) und Sohnemann George (10). Es fehlte seine Frau Kate (42) – die besuchte derweil das Finale in Wimbledon. Nun melden sich aber gleich beide zu Wort und schicken den Kickern aufmunternde Worte. "England, eure Teamarbeit, eure Kraft und eure Entschlossenheit waren eine Inspiration für uns alle, Jung und Alt. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien", heißt es in einem Instagram-Post. Dazu gibt es ein niedliches Bild, das besonders die Herzen der Royal-Fans erwärmen dürfte: Ihre Kinder Charlotte (9) und Louis (6), die in personalisierten Trikots das Spiel verfolgen.

Dass vor allem William hinter den Three Lions steht, bewies der Royal schon mehrfach während der EM. Gleich dreimal besuchte er Deutschland, um im Stadion mitzufiebern. Vor dem großen Finale schrieb er den Fußballern eine Motivationsrede mit Herzblut: "Wir sind so stolz auf euch alle, England, nur noch ein letzter Stoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was ihr drauf habt. W." Zum Endspiel in Berlin erschien der 42-Jährige dann im schicken dunkelblauen Anzug – fast genauso elegant war sein Sohn gekleidet. Mit Georges Erscheinen rechnete kaum einer, aber umso größer war die Freude. Da er ebenfalls einen Anzug trug, bildeten er und sein Vater ein schickes Duo.

Fast genauso überraschend wie Georges Auftritt in Berlin war Kates Besuch in Wimbledon. Obwohl die dreifache Mutter ein großer Tennis-Fan ist und als Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Clubs traditionell den Pokal übergibt, schien es bis wenige Tage vor dem Finale unwahrscheinlich, dass sie dabei sein wird. Denn nach wie vor liegt ihr Fokus auf der Genesung von ihrer Krebserkrankung. Doch bei der Ankunft im Stadion strahlte die 42-Jährige in Begleitung von Charlotte über das ganze Gesicht. Die Freude, dabei sein zu können, war ihr anzusehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Worte von Kate und William? Na ja, verloren haben sie trotzdem... Toll, dass sie ihnen Mut machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de