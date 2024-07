Jetzt offiziell: Thomas Müller beendet seine DFB-Karriere!

Thomas Müller (34) verabschiedet sich von der deutschen Nationalmannschaft! Es wurde schon gemunkelt, nun macht es der Stürmer offiziell. "Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", erklärt er in einem YouTube-Video. Bei vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften durfte er mitspielen, was ihm viel bedeutet habe: "Es hat mich immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen. Wir haben gemeinsam gefeiert und manchmal auch gemeinsam eine Träne verdrückt."

Für die große Unterstützung in all den Jahren bedankt sich der 34-Jährige sehr. "Ich möchte allen Fans und Teammitgliedern Danke sagen. Danke für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren", betont Thomas im Video. Abschließend richtet er den Blick auf die Zukunft: "Nehmt die Begeisterung und Freude der diesjährigen Euro mit und drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch – jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen."

Dass der Spitzenstürmer seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, hatte sich schon angebahnt. Bei der diesjährigen EM hatte er bereits oft auf der Bank gesessen. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch ein Jahr. Thomas ist nicht der Erste, der sich aus dem deutschen Team verabschiedet. Vor ihm gab Toni Kroos (34) sein DFB-Aus bekannt. Er beendet aber nicht nur seine Karriere in der Nationalelf, sondern seine ganze Fußballkarriere. "Schluss mit Real, Schluss mit Fußball", gab er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" bekannt.

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Getty Images Toni Kroos, Sportler

