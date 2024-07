Johnny Depp und Yulia (28) gehen ihre Romanze "zwanglos" an

Seit einigen Tagen halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Johnny Depp (61) wieder in festen Händen ist. Paparazzi hatten den Schauspieler vertraut mit dem 33 Jahre jüngeren Model Yulia Vlasova in London erwischt. Wie ein Insider nun gegenüber People preisgibt, sollen die beiden die Dinge jedoch "zwanglos" angehen wollen. "Sie sehen sich ab und zu", plaudert die Quelle aus. Den Begriff "Freund" und "Freundin" sollen die beiden bisher jedoch noch nicht füreinander benutzen.

Auf Instagram teilte Yulia jedoch bereits einige, mittlerweile gelöschte Bilder von sich und Johnny, auf denen sie sehr vertraut miteinander wirken. Unter anderem postete sie ein Bild, auf dem der Fluch der Karibik-Star ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange gibt. Wie Daily Mail berichtet, soll die 28-Jährige außerdem in einer Fragerunde, die sie in ihrer Story abhielt, von dem Filmstar in höchsten Tönen geschwärmt haben. Auf die Frage, wer ihr Lieblingsschauspieler sei, antwortete sie: "Johnny Depp. Er ist ein Mann, der unglaublich talentiert und inspirierend ist."

Seit seiner Scheidung von Amber Heard (38) hält sich Johnny mit Informationen bezüglich seines Liebeslebens bedeckt. Kein Wunder, schließlich endete die Ehe zu seiner Ex-Frau in einer öffentlichen Schlammschlacht. Amber behauptete, dass Johnny sie während der Beziehung misshandelt habe. Dieser wies die Vorwürfe jedoch von sich und warf seiner ehemaligen Partnerin vor, dass sie diejenige war, die handgreiflich wurde.

Instagram / im__iuliia Yulia Vlasova, Model

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim BFI London Film Festival

