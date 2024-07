Kurzstreckenflüge statt Bahn: Twenty4tim ist zu bekannt

Twenty4tim (23) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Influencern und ist beruflich oft unterwegs. Um alle Termine unter einen Hut zu bekommen, reist der Dschungelcamp-Teilnehmer regelmäßig mit dem Flugzeug – und fliegt auch Kurzstrecke. In seiner Instagram-Story erklärt Tim den Grund, warum er lieber fliegt, als mit der Bahn zu fahren: "Ich fühle mich einfach sicherer im Flugzeug. Sowohl was mein Gepäck, aber eben auch mich als Person des öffentlichen Lebens angeht." Das hat auch seine Gründe, wie Tim deutlich macht: "Selbst ohne es zu posten, werde ich überall angesprochen und verliere da manchmal den Überblick, wenn plötzlich im Zug 20 Leute um mich herum stehen."

Außerdem habe es Tim nicht immer selbst in der Hand, wie er zu seinen Jobs reist. "In 90 Prozent der Fälle wird meine Anreise schon vom Kunden gebucht", erklärt er weiter in seiner Story und fügt hinzu: "In 80 Prozent der Fälle würde ich es gar nicht zu all meinen Terminen schaffen. Ich bin pro Woche regelmäßig in bis zu vier verschiedenen Städten. Da machen 50 Minuten schon einen Unterschied zu vier bis sechs Stunden Fahrt."

Zuletzt machte der 23-Jährige mit seinem großen Abnehmerfolg Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen postete er einen Clip im Netz, in dem er seine Körpertransformation im vergangenen Jahr zeigt. Das ist nicht das erste Mal, dass Tim öffentlich über seine Gewichtsschwankungen spricht. "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", schrieb er zuvor zu einem Foto von sich in Badehose am Strand.

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim im Jahr 2024

