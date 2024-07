Oben ohne: Mit diesem Look sorgt Emma Corrin für Aufsehen!

Vor wenigen Tagen fand in London ein Fan-Event anlässlich der anstehenden Premiere von "Deadpole & Wolverine" statt. Zwischen all den Stars, die dafür über den roten Teppich liefen, stand einer mit seinem Look definitiv im Mittelpunkt: Emma Corrin zeigte eine Menge Haut durch einen gewagten Stilbruch. Das Schauspieltalent trug eine extravagante Lederjacke, kombiniert mit dem passenden Korsett. Auf ein Oberteil unter der offen getragenen Jacke verzichtete der The Crown-Star – und bot den Fotografen einen subtilen Blick auf seinen nackten Oberkörper. Das Styling wirkte im Gegensatz zu dem extravaganten Outfit eher zurückhaltend: Der Pixie-Haircut, ein schlichtes Augen-Make-up und ein kräftiger Lippenstift setzten dennoch ein Statement.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Film-Persönlichkeit mit Outfits dieser Art für Aufsehen sorgt. Bei den Filmfestspielen in Venedig im vergangenen Jahr trug sie den Look allerdings andersherum: Statt eines fehlenden Oberteils konnte man damals den Eindruck gewinnen, der Filmstar habe seine Hose zu Hause vergessen! Zu einer grünen Strickjacke kombinierte die Hollywood-Bekanntheit einen passenden grünen Strickslip, den sie über eine schwarze Strumpfhose zog.

Doch nicht immer sind es die gewagtesten Outfits, mit denen Emma für Schlagzeilen sorgt. Auch wenn die "My Policeman"-Bekanntheit mit ihrem Liebsten Rami Malek (43) im Partner-Look unterwegs ist, schauen die Fans ganz genau hin! So wurden die beiden schon mal in aufeinander abgestimmten Looks bei einer Date-Night in New York gesichtet: Rami trug eine dunkle Hose mit einem dunkelblauen Hemd sowie einer Jacke in derselben Farbe mit eleganten Schuhen. Seine Begleitung Emma strahlte in einer ähnlichen lockeren Hose, die sie allerdings mit einer braunen Jacke und Sportschuhen stylte.

Getty Images Emma Corrin in Venedig, September 2023

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

