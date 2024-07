Malcolm McDowell schwärmt von Schwiegertochter Lily Collins

Malcolm McDowell könnte sich wohl keine bessere Schwiegertochter als Lily Collins (35) wünschen! Seit knapp drei Jahren sind die Emily in Paris-Bekanntheit und Malcolms Sohn Charlie McDowell (41) verheiratet. Angesprochen auf die Partnerin seines Sohnes, kommt der britische Schauspieler gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Lily ist absolut ein Star. Ich bin voller Ehrfurcht vor ihrer Arbeit. Ich denke, sie ist eine der besten jungen Schauspielerinnen überhaupt", erklärt er begeistert im Interview mit People und fügt hinzu: "Ich liebe es, ihr zuzusehen. Sie hat diesen Audrey-Hepburn (✝63)-Touch, der in gewisser Weise undefinierbar ist, aber er ist da."

Doch nicht nur für Lilys Arbeit als Schauspielerin findet der 81-Jährige lobende Worte. Auch von ihr als Person scheint der "Flucht in die Zukunft"-Star völlig hin und weg zu sein. "Da ist eine Art Licht, das irgendwie hinter ihren Augen leuchtet. Sie ist wirklich fantastisch", schwärmt der stolze Schwiegervater. Lily ist offenbar in echt ganz genauso charmant wie vor der Kamera: "Wenn man sie kennenlernt, ist sie das, was man sieht, und das, was man bekommt. Sie ist entzückend."

Lily und Charlie lernten sich am Set des "Gilded Rage" kennen. Bei dem Regisseur und der Schauspielerin war es offenbar Liebe auf den ersten Blick. Im Interview mit Mirror gestand die 35-Jährige damals, dass sie beim ersten Aufeinandertreffen direkt schockverliebt war. "Es war eine dieser Situationen, in der ich in der ersten Sekunde, in der ich ihn getroffen habe, wusste, dass ich eines Tages seine Frau sein will", kam das britische Model ins Schwärmen.

Anzeige Anzeige

Netflix Lily Collins in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Malcolm und Lily offenbar so ein tolles Verhältnis haben? Schön! So sollte es sein. Ich finde es irgendwie komisch, dass er sie so in den Himmel lobt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de