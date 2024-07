Trauriges Geständnis: Katie Price wurde dreimal missbraucht

Katie Price (46) musste Schlimmes durchmachen. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihren kürzlich erschienenen Memoiren "This is Me: The High Life. The Dark Days. The FULL Story" schildert, wurde sie in ihrem Leben dreimal missbraucht. Besonders schlimm: Bei dem ersten Vorfall war das einstige Glamour-Model erst sieben Jahre alt. "Ich war mit meiner Mutter und ein paar Freunden in den Park gegangen, und dort gab es einen Busch, der Teil einer Abkürzung dorthin war – eine Route, die ich schon unzählige Male genommen hatte", schildert sie und fügt hinzu: "Er war ein völlig Fremder, der vor 39 Jahren nur ein paar Minuten lang in meinem Leben war, und doch sehe ich ihn vor mir, als wäre es gestern gewesen. Und das liegt daran, dass dieser Mann, dieses Monster, mich sexuell missbraucht hat, als ich sieben Jahre alt war." Er habe ihr danach angeboten, ihr "einen Pfund und ein Eis" zu holen – die Polizei habe den Mann nie gefunden.

Der zweite Missbrauch sei durch einen Promi geschehen. Deshalb wolle die 46-Jährige die Person nicht namentlich nennen. Der dritte Vorfall habe sich 2018 in Südafrika während der Dreharbeiten zu ihrer Realityshow "My Crazy Life" abgespielt. Während einer Safari, bei der auch ihre Kinder Junior (19) und Princess (17) dabei waren, sei ihr Auto überfallen worden. "Es war schrecklich – die Kinder haben geschrien und ich habe ihnen immer wieder gesagt: 'Keine Sorge, euch geht es gut, euch geht es gut. Alles wird wieder gut.' Aber ich war wie versteinert. Ich dachte wirklich, wir würden alle sterben", erzählt Katie. Die Minuten darauf seien für sie nur noch verschwommen, sie sei von den Männern überall angefasst worden. Nachdem sich ihr bester Freund Neil, der auch im Auto saß, mit den Räubern angelegt habe, seien sie auf einmal verschwunden – mit den Autoschlüsseln. Durch ein vorbeifahrendes Auto konnten sie die Polizei verständigen.

Katie, die mit bürgerlichem Namen Katrina Amy Alexandra Alexis Infield heißt, war in den späten 1990er-Jahren als Erotikmodel berühmt geworden. Mit 20 Jahren ließ sie erstmals ihre Brüste vergrößern – die erste von mittlerweile 17 Brust-OPs. In den vergangenen Jahren sorgte die fünffache Mutter vor allem mit ihren Beauty-Behandlungen, immensen Finanzproblemen und Liebesbeziehungen für Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de