Darum halten Kylie Jenner und Timothée ihre Liebe so privat!

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) sind bereits seit über einem Jahr ein Paar. Über ihre Beziehung ist jedoch nur wenig bekannt. Nur äußerst selten zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dies sei jedoch eine ganz bewusste Entscheidung, wie ein Insider jetzt gegenüber ET ausplaudert. "Kylie und Timothée mögen es, sich unauffällig zu verabreden und ihre Beziehung unter dem Radar zu halten, um ein Gefühl der Normalität zu haben", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Sie wollen beide eine reife Beziehung führen, in der sie nicht ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Sie wissen, dass das nicht immer möglich ist, aber sie bemühen sich beide, die Privatsphäre des anderen zu respektieren."

Ihre gemeinsame Zeit verbringt das Paar gerne mit Kylies Familie und den Freunden des jeweils anderen. Dabei scheinen die beiden auf ganz normale Aktivitäten zu stehen. "Sie kochen zu Hause, gehen essen, verreisen, wenn sie können, spielen Brettspiele und sind einfach ganz sie selbst. Sie sind beide ehrlich zueinander und es gibt keine Lücke in der Kommunikation", plaudert der Informant weiter aus.

Zwischen Kylie und Timothée scheint es allmählich ziemlich ernst zu werden. Angeblich soll das Paar bereits über gemeinsamen Nachwuchs gesprochen haben. "Kylie und Timothée meinen es sehr ernst miteinander. Das ist nicht nur eine Affäre. Sie hegen wahrhaftige Gefühle füreinander. Kylie glaubt, dass Timothée ein großartiger Vater wäre und hat ihn sogar gefragt, ob er mit ihr eine Familie gründen möchte", verriet ein Insider im Gespräch mit Life & Style.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

