Deshalb machte Ralf Schumacher jetzt seine Liebe offiziell

Am vergangenen Wochenende sorgte Ralf Schumacher (49) für eine Überraschung: Der ehemalige Rennfahrer feierte sein Coming-out und machte seine Beziehung zu seinem Partner Étienne offiziell. Schon seit zwei Jahren soll er laut Medienberichten mit dem Franzosen zusammen sein – warum teilte er die Liebes-News genau jetzt mit der Welt? "Mein Sohn David (22) hatte am Sonntag seinen Sieg beim GT-Masters vom Vortag wiederholt. Es war für ihn der bisher größte Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass", erklärt er gegenüber Sport1. Seine Familie sowie seine Freunde wissen schon lange über seine Beziehung Bescheid: "Es waren mittlerweile eine Menge Leute involviert. Ich wollte deshalb selbst mit der Nachricht raus."

Sohnemann David meldete sich bereits zu den Neuigkeiten seines Vaters. Der 22-Jährige unterstützt Ralf und seinen Freund total. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau", kommentierte der Motorsportler auf Instagram und fügte hinzu: "Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch!" Neben zahlreichen Fans freuen sich auch Berühmtheiten für Ralf und seinen Étienne. Carmen Geiss (59) ist schon lange in die Beziehung der beiden eingeweiht. Gegenüber Bild erklärte sie: "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Étienne lebt in Nizza. [...] Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput."

Dass sie ihre Liebe nun offen zeigen können, dürfte eine große Erleichterung für den 49-Jährigen und seinen 34 Jahre alten Partner sein – auch wenn sein Coming-out wohl keine große Sache für ihn war. "Für mich ist es kein großes Thema. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Ich habe aber durchweg positives Echo für etwas erhalten, was für mich normal ist." Für die Welle an Zuspruch und positiven Kommentaren, die sie nach Bekanntgabe ihrer Beziehung im Netz erhielten, bedankten die zwei sich bereits im Netz und teilten dazu gleich ein weiteres süßes Pärchenfoto.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ralf seine Beziehung nach dem Sieg seines Sohnes publik gemacht hat? Toll, ein super Anlass! Na ja. Da sollte doch eher sein Sohn im Mittelpunkt stehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de