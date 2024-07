Nach Schlaganfall: Kobe Bryants Vater Joe stirbt mit 69

Traurige Nachrichten für Fans aus der Sportwelt: Nachdem Kobe Bryant (✝41) 2020 bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam, ist nun auch der Vater der NBA-Legende, Joe Bryant, gestorben. Das bestätigt Fran Dunphy, Cheftrainer der La Salle University, gegenüber dem Philadelphia Inquirer. Außerdem schrieb der Trainer auf X: "Wir sind traurig, das Ableben des großen La-Salle-Basketballers Joe Bryant bekannt zu geben."

Joe soll kürzlich einen schweren Schlaganfall gehabt haben. Weitere Details zu seinem Tod sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Joe spielte Basketball an der La Salle und der Bartram High School, bevor er mehrere Saisons in der NBA spielte. "Joe spielte von 1973 bis 1975 für die Explorers und gehörte von 1993 bis 1996 zu unserem Trainerstab. Er war ein geliebtes Mitglied der Explorer-Familie und wird uns sehr fehlen", heißt es in Frans Statement weiter.

Noch zu Lebzeiten musste Joe einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Kobe und seine Enkelin Gianna (✝13) starben im Januar 2020 bei einem schweren Hubschrauberabsturz. Sieben weitere Menschen verloren bei dem Unfall ihr Leben. Auch wenn Kobe und seine Eltern seit 2013 zerstritten waren, war die ganze Familie bei der Trauerfeier des verstorbenen Sportlers anwesend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Bryant und Kobe Bryant im Mai 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Kobe Bryant mit seinem Vater Joe, April 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de