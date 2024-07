Unerwartet? Dieser "Ex on the Beach"-Kandidat fliegt raus

In der elften Folge von Ex on the Beach beschert das Terror-Tablet den Kandidaten wahre Albträume – denn bereits in den frühen Morgenstunden reißt es die Realitystars aus dem Schlaf! Elli muss sich entscheiden: Phillip oder Cris, wer soll die Villa verlassen? "Ich bin doch gerade erst aufgewacht", beginnt die Beauty ihre Ansprache und fällt anschließend eine Entscheidung: "Ich würde gerne mit Phillip in der Villa bleiben." Damit entscheidet sich Elli gegen Cris, an den sie zum Abschluss noch deutliche Worte richtet: "Ich fühle mich von dir verarscht und so jemanden brauche ich hier drin nicht." Und das, obwohl sie doch eigentlich immer mehr mit dem Blondschopf anbandelte.

Ellis Entscheidung stößt bei den anderen Teilnehmern auf Unverständnis – zumal die Blondine noch kurz zuvor mit Cris auf Tuchfühlung gegangen ist. "Wir hatten unsere Streitigkeiten, aber die letzten Tage ist es schon krass, wie harmonisch wir wieder miteinander umgehen und ich sage dir ehrlich, das hätte ich nicht gedacht, dass wir beide jemals wieder miteinander lachen können", begründet sie ihren Entschluss, Phillip nicht herauszuschmeißen. Offenbar ist Elli auch Cris' Ex Steffi (27) ein Dorn im Auge – das Reality-Sternchen wolle einfach kein Plan B sein.

Cris' Exit ärgert vor allem eine – Steffi. "Also Skala von eins bis zehn, ich ärgere mich schon eine neun, dass ich Cris nicht geküsst habe", gibt die einstige Are You The One?-Kandidatin im Einzelinterview zu. In einer vorherigen Folge gab es bereits einen Funken Hoffnung auf ein Liebescomeback zwischen Steffi und Cris. Bei einem gemeinsamen Koch-Date kam es sogar zu einem kleinen Kuss. "Es kostet schon Kraft, dir zu widerstehen", meinte der Blondschopf anschließend. Ganz zur Freude der 27-Jährigen: "Super, dann mache ich eben so weiter, bis du nicht mehr kannst."

Phillip Mandla, "Ex on the Beach"-Kandidat

Cris, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

