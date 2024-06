Comeback? "Ex on the Beach"-Cris und Steffi küssen sich!

Das Feuer der Liebe ist bei Cris und Steffi (27) offenbar noch nicht erloschen! Die beiden Reality-TV-Teilnehmer lernten sich bei Are You The One? kennen und verließen die Show sogar als Perfect Match. In den eigenen vier Wänden stellten sie dann allerdings fest: Es matcht doch nicht so wie erhofft. Aktuell sind die beiden gemeinsam bei Ex on the Beach zu sehen und scheinen sich wieder etwas anzunähern. Bei einem gemeinsamen Date und der ersten richtigen Aussprache kommt es dann sogar zu einem kleinen Kuss. Cris findet, der Bussi sei rein freundschaftlich gewesen, fügt allerdings hinzu: "Hat sich gut angefühlt in diesem Moment."

Schon während des gemeinsamen Dates sprühen zwischen Cris und Steffi Funken voller Hoffnung. Die 27-Jährige fragt ihren Ex-Partner, wie es mit seiner neuen Flamme Elli laufe, der daraufhin meint, es laufe gut. Cris' einziges Manko: "Es kostet schon Kraft, dir zu widerstehen." Genau das ist es, was Steffi hören wollte. "Super, dann mache ich eben so weiter, bis du nicht mehr kannst", witzelt sie herum. Der Blondschopf resümiert derweil die Vergangenheit der beiden und stellt im Interview fest: "Das war schon intensiv zwischen uns." Auch Steffi ist nach dem erfolgreichen Gespräch offenbar etwas mehr bereit für ein Liebes-Comeback, genießt die gute Stimmung allerdings vorerst unter Vorbehalt.

Schon in den vergangenen Folgen zeichnete sich immer wieder die Hoffnung auf ein Comeback der beiden Realitystars ab. Steffi gestand in Folge sechs, dass sie Cris gegenüber immer noch eine sexuelle Anziehung verspüre. Auf die Frage, ob sie sich noch einmal etwas mit ihrem Ex vorstellen könne, antwortete die Beauty: "You never know", was so viel bedeutet wie: "Man kann nie wissen."

RTL Cris, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / stefxniex "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Steffi

