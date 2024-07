Zara McDermott äußert sich zu "Strictly Come Dancing"-Zeit!

Zara McDermott (27) musste bei Strictly Come Dancing eine harte Zeit durchmachen! Die Moderatorin nahm im vergangenen Jahr an der Tanzshow teil und schaffte es mit ihrem Tanzpartner Graziano Di Prima (30) sogar bis in die fünfte Runde. Gegen Letzteren wurden anschließend schwere Vorwürfe erhoben, sodass der Profi aus der Sendung geworfen wurde. Demnach soll Graziano Zara geschlagen, bespuckt und getreten haben. Auf Instagram äußert sich die Beauty nun zu den Anschuldigungen. "Das gesamte Produktionsteam und alle, die hinter den Kulissen arbeiten, sowie meine Mitstreiter waren so toll [...]", beginnt sie und ergänzt: "Allerdings war meine Erfahrung im Trainingsraum eine ganz andere. Es wurde über meine Behandlung in der Show berichtet, und es gab Zeugen für einige Ereignisse sowie Videos von bestimmten Vorfällen, die unglaublich erschütternd sind."

Sich der Produktion zu öffnen und über die Erfahrungen zu sprechen, fiel Zara sehr schwer. "Ich habe mit der Angst gerungen, mich zu öffnen – ich hatte Angst vor öffentlichen Reaktionen, ich hatte Angst um meine Zukunft, ich hatte Angst vor Opferschelte", erklärte sie weiter auf Social Media. Nach langen Gesprächen mit Menschen, die ihr nahestehen und sie in ihrem Vorhaben bestärkt haben, konnte sich die 27-Jährige schlussendlich aber doch dazu durchringen, ihre Erfahrungen bei "Strictly Come Dancing" zu teilen.

Die schweren Vorwürfe gegen Graziano verdichteten sich erst vor wenigen Tagen, als ein Insider gegenüber Daily Mail behauptete: "Graziano hat sie ständig misshandelt, er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es war mehr körperlich als verbal, aber es war alles schrecklich."

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Graziano Di Prima und Zara McDermott

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Zaras Statement? Ich finde es gut, dass sie dazu endlich etwas sagt. Na ja, so superviel gibt sie ja nicht preis... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de