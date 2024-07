Ben Affleck und J.Lo verbringen ihren Hochzeitstag getrennt

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) sind nun genau zwei Jahre verheiratet. Eigentlich wäre dieses Jubiläum ein Grund, Zeit miteinander zu verbringen, doch bei der Sängerin und dem Filmstar scheint immer noch dicke Luft zu herrschen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn in der Heimat, während die "Let's Get Loud"-Interpretin an der amerikanischen Ostküste unterwegs ist. Der Regisseur spaziert in einem eleganten Anzug zu seinem Büro in Los Angeles. In seinen Händen hält er einen Kaffeebecher und eine kleine Reisetasche – auch seinen Ehering trägt er noch. Als der Familienvater die Paparazzi erspäht, lächelt er freundlich.

Seine Ehefrau macht währenddessen eine Spritztour durch die Hamptons. Gemeinsam mit ihrem Manager Benny Medina fährt die "Hustlers"-Darstellerin in einem schicken Cabrio über die Straßen der Urlaubsregion. Jennifer urlaubt nun schon eine ganze Weile dort, weshalb das Pärchen auch den 4. Juli getrennt feierte. Am Nationalfeiertag verbrachte die Beauty auch Zeit mit Benny. Laut People haben die langjährigen Geschäftspartner gemeinsam Pflanzen eingekauft.

Von den vielen Spekulationen um die Ehe des berühmten Paares lässt sich J.Lo nicht den Sommer vermiesen. Ein Insider hatte gegenüber Page Six erklärt: "Nichts kann ihren Geist brechen. Sie will einen Sommer voller Spaß und Lachen verbringen." Die 54-Jährige würde ihren Fokus momentan auf die wichtigen Dinge legen. Für sie haben "Gesundheit, Glück und Freude" die höchste Priorität. Dabei ginge es der gebürtigen New Yorkerin besonders um das Wohlergehen ihrer Kinder Emme (16) und Maximilian (16).

ActionPress / T.JACKSON / BACKGRID Jennifer Lopez, in den Hamptons 2024

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

