Cathy Hummels erfährt auch aus engstem Umfeld viel Gegenwind

Für Cathy Hummels (36) sind Shitstorms kein Fremdwort. Immer wieder wird die Influencerin im Netz zur Zielscheibe von Kritik und Anfeindungen. Doch das Thema Mobbing begleitet die Ex von Mats Hummels (35) nicht erst, seit sie in der Öffentlichkeit steht. Wie sie in ihrem Podcast "Hummeln & Fische" verrät, stößt sie sogar in ihrem Umfeld immer wieder auf Widerstand. "Deswegen frage ich mich ja manchmal, was habe ich an mir, was Menschen dazu verleitet, so zu sein", gibt sie offen zu.

Auch der Freund ihrer Schwester Vanessa Fischer, mit der sie in dem Podcast spricht, würde merken, dass Cathy zum Teil ziemlich schlecht von anderen behandelt werde. Er frage die Moderatorin manchmal, ob sie das überhaupt mitbekommen würde, wie "respektlos" mit ihr umgegangen werde. Doch für sie sei dieser Umgang mittlerweile zur Normalität geworden: "Ich checke das manchmal gar nicht mehr." Dafür hat die Influencerin auch eine Erklärung: "Klar habe ich mir irgendwann, auch aufgrund der Depressionen, meine Welt geschaffen – deswegen bin ich ja auch anders!"

Zuletzt hatte Cathy vor allem durch ihre Aussagen bezüglich Krankenkassenbeiträge Schlagzeilen gemacht. In dem gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester erklärte die Blondine, dass sie finde, Menschen mit Übergewicht sollten höhere Beiträge an die Krankenkasse leisten. "Wenn du krankhaft isst, weil dir alles egal ist und du bist übergewichtig und hast keine Krankheit, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte", war ihr Standpunkt zu dem brisanten Thema. Mittlerweile hat sich die Moderatorin für ihre umstrittenen Äußerungen entschuldigt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

