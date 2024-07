Darum ließ sich Kerry Katona Namen ihrer Töchter tätowieren

Kerry Katona (43) hat auf ihren Handgelenken die Namen ihrer Kinder Molly und Lily tätowiert. Hinter der Entscheidung, ihre Töchter auf ihrem Körper zu verewigen, steckt jedoch ein trauriger Grund. Wie der Atomic Kitten-Star im "Exhibit A"-Podcast erzählt, entschied sie sich zu der Tätowierung, nachdem sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Brian McFadden (44) im Jahr 2004 einen Zusammenbruch erlitten hatte. Nach der Scheidung habe sie gemeinsam mit ihren Kindern von Irland nach England ziehen müssen. In England angekommen, begann für Kerry eine düstere Zeit.

Wie die Sängerin im Podcast erklärt, sei sie nach der Trennung nicht zurechtgekommen. Die schwere Zeit führte dazu, dass Kerry wieder in alte Muster verfiel und begann, Drogen zu nehmen. Mittlerweile ist die Britin wieder clean. Wie schlimm ihre Drogensucht wirklich war, reflektierte sie zu Gast in der Show "Jay Hutton Show". "Ich habe verdammt viele Drogen genommen, ich hätte sterben können! Ich hatte Anfälle auf dem Boden", erzählte sie und fügte hinzu: "Es war fast so, als wollte ich sterben, aber ich hatte nicht den Mut, mich umzubringen."

Aufgrund des langjährigen Drogenkonsums war Kerrys Nasenscheidewand stark beschädigt gewesen. Um diese wieder zu stabilisieren, unterzog sich die Musikerin im Februar 2024 einer Nasen-OP. Der Anblick ihrer neuen Nase ließ Kerry jedoch in Tränen ausbrechen. "Die Nase sah geschwollen und so anders aus. Ich bin außerdem ein wenig traurig, weil ich dieselbe Nase wie mein biologischer Vater hatte. Jetzt hab ich das Gefühl, dass ich diese Verbindung verloren habe", erklärte sie ihren Gefühlsausbruch in ihrer Kolumne für New Magazine.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Tochter Lilly in jüngeren Jahren

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische Sängerin

